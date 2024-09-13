Банк России повысил ставку до 19% и допустил возможность ее повышения на октябрьском заседании

Москва, 13 сентября. /МФД-ИнфоЦентр, MFD.RU/

Совет директоров Банка России 13 сентября принял решение повысить ключевую ставку на 100 базисных пунктов (б.п.) до 19.00% годовых.

Об этом сообщает Пресс-служба Банка России.

Аналитики прогнозировали сохранение ставки неизменной или ее повышение на 100-200 б.п.

В сопроводительном заявлении ЦБ РФ объяснил свои действия сохранением высокой инфляции без тенденций к снижению и ростом внутреннего спроса, опережающего возможности расширения предложения. При этом регулятор допустил возможность повышения ключевой ставки на ближайшем заседании, которое состоится 25 октября.

По данным ЦБ, в августе рост цен с поправкой на сезонность составил 7.6% в пересчете на год (по сравнению с 5.7% в I квартале). Показатель базовой инфляции с поправкой на сезонность в августе составил 7.7% в пересчете на год против 7.1% в среднем за I квартал. Годовая инфляция, по оценке на 9 сентября, составила 9.0% против 9.1% по итогам августа.

ЦБ отметил, что инфляционные ожидания населения и бизнеса продолжают расти. Увеличились краткосрочные инфляционные ожидания профессиональных аналитиков. В то же время долгосрочные инфляционные ожидания, рассчитанные из инструментов финансового рынка, снизились после июльского решения по ключевой ставке. В целом инфляционные ожидания экономических агентов сохраняются на повышенных уровнях. Это усиливает инерцию устойчивой инфляции.

Регулятор сообщил об ужесточении денежно-кредитных условий за последние полтора месяца. Ставки денежного рынка, ставки по депозитам и кредитам, а также доходности кратко- и среднесрочных ОФЗ выросли. В то же время доходности долгосрочных ОФЗ уменьшились в результате снижения инфляционных ожиданий участников финансового рынка.

Склонность населения к сбережениям улучшилась, однако кредитная активность остается высокой как розничном, так и в корпоративном секторах. Общие темпы прироста корпоративного кредитования находятся ниже пиковых значений осени 2023 года, но бюджетные стимулы поддерживают высокий спрос предприятий на кредиты.

Ипотечное кредитование замедлилось в результате отмены с 1 июля безадресной льготной ипотеки и роста рыночных ставок. В замедлении потребительского кредитования отражаются как эффекты проводимой денежно-кредитной политики, так и принятые ранее макропруденциальные меры.

ЦБ сообщил, что последние данные указывают на некоторое замедление роста российской экономики. Он предположил, что замедление, вероятно, в основном связано не с охлаждением внутреннего спроса, а с нарастанием ограничений на стороне предложения и снижением внешнего спроса. Отклонение российской экономики вверх от траектории сбалансированного роста остается значительным.

Потребительская активность, несмотря на некоторое замедление, остается высокой, ее поддерживает рост доходов населения. Значительный инвестиционный спрос поддерживается как бюджетными стимулами, так и собственными средствами компаний, накопленными за последние годы. Данные опросов свидетельствуют о некотором ухудшении текущих деловых настроений, однако ожидания компаний по будущему спросу по-прежнему высокие.

Рынок труда остается жестким. Безработица вновь обновила исторический минимум. Сохраняется значительный дефицит трудовых ресурсов, особенно в отраслях обрабатывающей промышленности. Рост заработных плат замедлился в последние месяцы, но остается повышенным и продолжает опережать рост производительности труда.

На среднесрочном горизонте баланс рисков для инфляции существенно смещен в сторону проинфляционных. Увеличились проинфляционные риски, связанные с ухудшением условий внешней торговли. Также остаются риски, связанные с сохранением высоких инфляционных ожиданий и отклонения российской экономики вверх от траектории сбалансированного роста. Дезинфляционные риски в первую очередь связаны с более быстрым замедлением роста внутреннего спроса, чем ожидается в базовом сценарии.

25 сентября Банк России опубликует резюме обсуждения ключевой ставки.

Следующее заседание Совета директоров Банка России, на котором будет рассматриваться вопрос об уровне ключевой ставки, запланировано на 25 октября 2024 года. Время публикации пресс-релиза о решении ЦБ и обновленного среднесрочного прогноза - 13:30 мск.