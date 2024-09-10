Анонс основных событий и данных макростатистики на вторник, 10 сентября

Москва, 10 сентября. /МФД-ИнфоЦентр, MFD.RU/
02:50 мск: Денежная база М2 в Японии;
03:30 мск: Индекс потребительского доверия в Австралии;
04:30 мск: Индекс настроений в деловых кругах Австралии;
09:00 мск: Индекс потребительских цен в Германии, финал;
09:00 мск: Изменение числа безработных в Великобритании;
09:00 мск: Средняя заработная плата в Великобритании;
09:00 мск: Уровень безработицы в Великобритании;
09:00 мск: Объём заказов на машиностроительное оборудование в Японии, предварительно;
11:00 мск: Объём промышленного производства в Италии;
13:00 мск: Индекс оптимизма в малом бизнесе США;
17:00 мск: Выступление вице-председателя ФРС США Майкла Барра;
N/A мск: Денежная масса М2 в Китае;
N/A мск: Объём нового кредитования в Китае;
N/A мск: Торговый баланс Китая в долларах США;
N/A мск: Торговый баланс Китая.