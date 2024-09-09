Москва, 9 сентября. /МФД-ИнфоЦентр, MFD.RU/

Согласно финальному отчёту Министерства торговли США, объём товарных запасов на оптовых складах в США в июле вырос на 0.2% по сравнению с предыдущим месяцем с учётом сезонных колебаний после нулевого изменения в июне (пересмотрено с +0.2%).

Аналитики прогнозировали увеличение июльского показателя на 0.3%, как указывалось в предварительном отчёте.

Объём оптовых продаж в июле вырос на 1.1% по сравнению с предыдущим месяцем после снижения на 0.3% в июне (пересмотрено с -0.6%).

Индикатор соотношения оптовых запасов к продажам, указывающий на количество месяцев, которое потребуется оптовым компаниям, чтобы реализовать текущие запасы, в июле составил 1.35 в сравнении с 1.38 годом ранее.