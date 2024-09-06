Число рабочих мест вне с/х сектора США в августе выросло на 142 тыс. (расширенное сообщение)

Москва, 6 сентября. /МФД-ИнфоЦентр, MFD.RU/

Согласно отчёту Министерства труда США, число новых рабочих мест вне сельскохозяйственного сектора США в августе выросло на 142 тыс.

Аналитики прогнозировали повышение показателя на 164 тыс.

Данные по числу рабочих мест за июль пересмотрены со 114 тыс. до 89 тыс.

По результатам опроса около 400 тыс. предприятий число рабочих мест в частном секторе США в августе выросло на 118 тыс. Аналитики прогнозировали повышение показателя на 145 тыс.

В отчёте NFP говорится, что в прошлом месяце рост занятости продолжился в здравоохранении и строительстве.

В секторе здравоохранения и социальной поддержки число рабочих мест выросло на 44.1 тыс., в сфере частных образовательных услуг увеличилось на 2.7 тыс., в сфере профессиональных и деловых услуг повысилось на 8 тыс.

Занятость в сфере организации досуга, ресторанном бизнесе и гостиничной отрасли выросла на 46 тыс., в том числе количество сотрудников в барах и ресторанах увеличилось на 29.9 тыс. В розничной торговле число рабочих мест сократилось на 11.1 тыс., в оптовой торговле - выросло на 4.9 тыс. На предприятиях, оказывающих транспортные и складские услуги, состав рабочей силы расширился на 7.9 тыс.

Число сотрудников в финансовом секторе увеличилось на 11 тыс., в сфере информационных технологий сократилось на 7 тыс. Занятость в секторе недвижимости (включая аренду и лизинг) расширилась на 6.1 тыс.

В строительном секторе число рабочих мест выросло на 34 тыс. после повышения на 13 тыс. в июле. В обрабатывающем секторе число рабочих мест сократилось на 24 тыс. после роста на 6 тыс. месяцем ранее. В добывающем секторе число рабочих мест в целом не изменилось, однако занятость в сфере газо- и нефтедобычи сократилась на 1.4 тыс.

В государственном секторе число рабочих мест выросло на 24 тыс. по сравнению с предыдущим месяцем. В годовом сравнении число госслужащих увеличилось на 1.31 млн до 23.34 млн человек.

Уровень безработицы, рассчитываемый по результатам опроса 60 тыс. домохозяйств, в августе снизился на 0.1 процентного пункта (п.п.) по сравнению с предыдущим месяцем и составил 4.2%. Аналитики прогнозировали снижение показателя до 4.2%. Официальный отчёт по уровню безработицы включает лишь тех граждан, которые занимаются активным поиском работы с полной занятостью. Число безработных за месяц сократилось на 48 тыс. до 7.12 млн человек.

Число занятых, согласно опросам домохозяйств, в августе увеличилось на 168 тыс. до 161.43 млн. Число граждан, выведенных из состава рабочей силы, повысилось на 91 тыс. до 100.31 млн, численность рабочей силы среди гражданского населения выросла на 120 тыс. до 168.55 млн.

Уровень вовлечённости населения в состав рабочей силы (participation rate) не изменился по сравнению с предыдущим месяцем и составил 62.7%. До начала пандемии - в феврале 2020 года показатель составлял 63.4%.

По сравнению с августом 2023 года численность не учтённых в составе рабочей силы граждан выросла на 928 тыс. человек.

Число граждан, которые не могут найти работу на протяжении шести месяцев и более, в августе уменьшилось с учётом сезонных колебаний на 2 тыс. до 1.533 млн, составив 21.3% от общего числа безработных против 21.6% месяцем ранее и 20.7% в августе 2023 года.

Число потерявших работу или завершивших временную работу сократилось на 162 тыс. по сравнению с предыдущим месяцем с учётом сезонных колебаний, составив 3.33 млн человек.

Число сотрудников, работающих полный рабочий день, уменьшилось на 438 тыс. до 133.25 млн. Число сотрудников с неполной занятостью выросло на 527 тыс. до 28.26 млн.

Число сотрудников, работающих неполный день по экономическим причинам (не имеют возможности найти работу на полный день) увеличилось на 264 тыс. до 4.83 млн.

Альтернативный индикатор уровня безработицы, в расчёт которого включаются граждане, не ищущие работу или занимающиеся её поиском время от времени, вырос на 0.1 п.п. по сравнению с предыдущим месяцем и составил 7.9% с учетом сезонных колебаний. Годом ранее - в августе 2023 года альтернативный уровень безработицы составлял 7.1% с учётом сезонных колебаний.

Средняя продолжительность рабочей недели в августе составила в августе составила 34.3 часа, увеличившись на 0.1 часа по сравнению с июльским показателем.

Средняя почасовая заработная плата выросла до 35.21 долл против 35.07 долл месяцем ранее, увеличившись на 0.4%. В июле почасовая зарплата выросла на 0.2%.

Аналитики прогнозировали повышение августовского показателя на 0.3%.

В годовом сравнении средняя почасовая зарплата выросла на 3.8%.

Аналитики прогнозировали повышение зарплаты в годовом сравнении на 3.6%.

Средняя недельная заработная плата в августе выросла до 1207.70 долл в сравнении с 1199.39 долл месяцем ранее.