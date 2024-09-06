Средняя продолжительность рабочей недели в США в августе выросла, почасовая зарплата увеличилась

Москва, 6 сентября. /МФД-ИнфоЦентр, MFD.RU/

Согласно отчёту Министерства труда США, средняя продолжительность рабочей недели в США в августе составила 34.3 часа, увеличившись на 0.1 часа по сравнению с июльским показателем.

Средняя почасовая заработная плата выросла до 35.21 долл против 35.07 долл месяцем ранее, увеличившись на 0.4%. В июле почасовая зарплата выросла на 0.2%.

Аналитики прогнозировали повышение августовского показателя на 0.3%.

В годовом сравнении средняя почасовая зарплата выросла на 3.8%.

Аналитики прогнозировали повышение зарплаты в годовом сравнении на 3.6%.

Средняя недельная заработная плата в августе выросла до 1207.70 долл в сравнении с 1199.39 долл месяцем ранее.