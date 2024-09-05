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mfd.ruНовостиФинансовые новости5 сентября 2024 г.Компонента занятости индекса ISM Services США в...
05.09.2024 17:06

Компонента занятости индекса ISM Services США в августе снизилась

Москва, 5 сентября. /МФД-ИнфоЦентр, MFD.RU/

Согласно отчёту Института управления поставками (Institute for Supply Management, ISM), компонента занятости индекса деловой активности в сфере услуг США (ISM Services) в августе снизилась до 50.2 пункта против 51.1 месяцем ранее.

Несмотря на снижение, индикатор остался в области расширения, превышая пороговую отметку 50.0. Это указывает на продолжающийся процесс найма сотрудников в сфере услуг США, но более медленными темпами, чем в июле.

Сфера услуг США отвечает за создание более 2/3 ВВП страны. В сфере услуг работает порядка 80% трудоспособного населения США.

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