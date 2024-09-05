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mfd.ruНовостиФинансовые новости5 сентября 2024 г.Число повторных обращений по безработице в США ...
05.09.2024 15:43

Число повторных обращений по безработице в США уменьшилось на 22 тыс.

Москва, 5 сентября. /МФД-ИнфоЦентр, MFD.RU/

Согласно отчёту Минтруда США, число первичных обращений за пособием по безработице в США за неделю, окончившуюся 31 августа, составило 227 тыс., сократившись на 5 тыс. по сравнению с предыдущей неделей.

Аналитики прогнозировали показатель на уровне 231 тыс.

Неделей ранее число первичных обращений составило 232 тыс., пересмотрено с 231 тыс.

Четырёхнедельная средняя по первичным обращениям понизилась на 1.75 тыс. по сравнению с пересмотренным показателем предыдущей недели и составила 230 тыс.

Число застрахованных, повторных обращений за пособием по безработице в США за неделю, окончившуюся 24 августа, уменьшилось на 22 тыс. и составило 1.838 млн. Показатель предыдущей недели пересмотрен с 1.868 млн до 1.860 млн.

Четырёхнедельная средняя по повторным обращениям понизилась на 8.25 тыс. по сравнению с пересмотренным значением предыдущей недели и составила 1.853 млн.

Общее число заявок от граждан США о получении каких-либо видов еженедельной помощи по безработице от муниципальных и федеральных властей, за неделю, окончившуюся 17 августа, сократилось на 15.3 тыс. и составило 1.868 млн. В аналогичный период 2023 года число заявок о получении государственной помощи по всем программам субсидий по безработице составляло 1.815 млн.

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