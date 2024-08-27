Индекс потребительского доверия в США в августе умеренно вырос

Москва, 27 августа. /МФД-ИнфоЦентр, MFD.RU/

Согласно отчёту исследовательской компании Conference Board, индекс потребительского доверия в США в августе вырос до 103.3 пункта против 101.9 месяцем ранее (пересмотрен со 100.3)

Аналитики прогнозировали августовский показатель на уровне 100.2.

Индекс оценки текущей ситуации в августе повысился до 134.4 против 133.1 в прошлом месяце.

Индекс ожиданий вырос до 82.5 против 81.1 в июле.

Индекс ожиданий превысил пороговую отметку 80 пунктов, что указывает на ослабление рисков рецессии в следующие 8-12 месяцев.

Индекс потребительского доверия - один из ключевых экономических показателей США, который отражает степень уверенности американцев в завтрашнем дне и, соответственно, их готовность тратить деньги на приобретение потребительских товаров и услуг в ближайшей перспективе. Показатель рассчитывается на основе опроса около 5 тыс. американских семей, которые традиционно отвечают на два основных вопроса: насколько благоприятными, по их мнению, являются условия для трудоустройства и для развития бизнеса в США в настоящее время.