Курс доллара 91.7745   Курс евро 102.4927  
Мобильная версия  
18+
 

Поиск котировок:

Например: Газпром

Наши продукты:
mfd.ruНовостиФинансовые новости27 августа 2024 г.Индекс цен на жилую недвижимость в США Case-Shi...
сегодня 16:32

Индекс цен на жилую недвижимость в США Case-Shiller Composite-20 в июне вырос на 6.5%

Москва, 27 августа. /МФД-ИнфоЦентр, MFD.RU/

Совокупный индекс цен на жильё S&P CoreLogic Case-Shiller, рассчитываемый для 20-ти крупнейших городов США, в июне вырос на 0.4% с учетом сезонных колебаний по сравнению с предыдущим месяцем, повысившись на 6.5% по сравнению с аналогичным периодом 2023 года.

Аналитики прогнозировали повышение показателя на 6.9% в годовом сравнении после его роста на 6.9% в мае (пересмотрен с +6.8%).

Совокупный индекс цен на жильё, рассчитываемый для 10-ти крупнейших городов США, в июне вырос на 0.5% с учетом сезонных колебаний по сравнению с предыдущим месяцем и на 7.4% в годовом сравнении.

Общенациональный индекс цен на жильё в США в июне по сравнению с предыдущим месяцем вырос на 0.2% с учетом сезонных колебаний, увеличившись на 5.4% по сравнению с аналогичным периодом 2023 года.

Другие новости

сегодня
17:06
Индекс потребительского доверия в США в августе умеренно вырос
сегодня
17:02
Индекс деловой активности в производственном секторе Ричмонда в августе снизился
сегодня
16:52
Москва подписала ряд соглашений в рамках муниципального форума БРИКС
сегодня
16:35
FHFA: Индекс цен на дома в США в июне снизился на 0.1%
сегодня
16:32
Индекс цен на жилую недвижимость в США Case-Shiller Composite-20 в июне вырос на 6.5%
сегодня
15:56
Число криптовалютных миллионеров в мире выросло за год в 2 раза, до 172 тыс - исследование
сегодня
15:37
Мишустин: важно правильно спланировать бюджет на нацпроекты с точки зрения эффективности
сегодня
15:00
ФАС возбудила дела в отношении МТС, "Мегафона" и "Билайна", не отменивших допплату в Крыму
сегодня
14:35
Российские муниципалитеты обеспечены мерами финустойчивости - вице-спикер Совфеда
© 2024 «МФД-ИнфоЦентр»
Все права защищены. Перепечатка материалов возможна только со ссылкой на mfd.ru.