Индекс цен на жилую недвижимость в США Case-Shiller Composite-20 в июне вырос на 6.5%

Москва, 27 августа. /МФД-ИнфоЦентр, MFD.RU/

Совокупный индекс цен на жильё S&P CoreLogic Case-Shiller, рассчитываемый для 20-ти крупнейших городов США, в июне вырос на 0.4% с учетом сезонных колебаний по сравнению с предыдущим месяцем, повысившись на 6.5% по сравнению с аналогичным периодом 2023 года.

Аналитики прогнозировали повышение показателя на 6.9% в годовом сравнении после его роста на 6.9% в мае (пересмотрен с +6.8%).

Совокупный индекс цен на жильё, рассчитываемый для 10-ти крупнейших городов США, в июне вырос на 0.5% с учетом сезонных колебаний по сравнению с предыдущим месяцем и на 7.4% в годовом сравнении.

Общенациональный индекс цен на жильё в США в июне по сравнению с предыдущим месяцем вырос на 0.2% с учетом сезонных колебаний, увеличившись на 5.4% по сравнению с аналогичным периодом 2023 года.