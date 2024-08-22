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mfd.ruНовостиФинансовые новости22 августа 2024 г.Анонс основных событий и данных макростатистики...
вчера 18:30

Анонс основных событий и данных макростатистики на пятницу, 23 августа

Москва, 22 августа. /МФД-ИнфоЦентр, MFD.RU/

02:01 мск: Индекс потребительского доверия в Великобритании Gfk;

02:30 мск: Базовый индекс потребительских цен в Японии;

15:30 мск: Розничные продажи в Канаде за исключением продаж автомобилей;

15:30 мск: Розничные продажи в Канаде;

17:00 мск: Выступление председателя ФРС США Джерома Пауэлла;

17:00 мск: Продажи новых домов в США;

18:00 мск: Выступление управляющего Банка Англии Эндрю Бейли;

N/A мск: Экономический симпозиум в Джексон-Хоул;

N/A мск: Выступление главы Банка Японии Кадзуо Уэды.

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