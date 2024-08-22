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mfd.ruНовостиФинансовые новости22 августа 2024 г.Продажи домов на вторичном рынке недвижимости в...
вчера 17:17

Продажи домов на вторичном рынке недвижимости в США в июле выросли на 1.3% (расширенное сообщение)

Москва, 22 августа. /МФД-ИнфоЦентр, MFD.RU/

Согласно отчёту Национальной ассоциации риелторов США (NAR), продажи домов на вторичном рынке недвижимости США в июле выросли на 1.3% по сравнению с предыдущим месяцем с учётом сезонных колебаний, составив 3.95 млн домов в годовом исчислении.

Аналитики прогнозировали продажи на уровне 3.92 млн домов.

По сравнению с июлем 2023 года продажи жилья на вторичном рынке уменьшились на 2.5%.

Медианная стоимость дома, рассчитанная исходя из цен на все типы домов на вторичном рынке, в прошлом месяце составила 422.6 тыс. долл, увеличившись на 4.2% в годовом сравнении.

Запасы предназначенных для продажи на вторичном рынке домов к концу июля составили 1.33 млн доступных покупателям домов, увеличившись на 0.8% по сравнению с июнем и на 19.8% в годовом сравнении.

В июле потребовалось бы 4.0 месяца для продажи выставленных на рынок домов текущими темпами в сравнении с 4.1 в предыдущем месяце и 3.3 годом ранее.

Период пребывания в статусе «продаваемого» для всех типов домов в июле в среднем составил 24 дня в сравнении с 22 месяцем ранее и 20 в июле 2023 года.

По данным ипотечной агентской компании Freddie Mac, средняя ставка по 30-летним ипотечным кредитам с фиксированной ставкой по состоянию на 15 августа достигла 6.49% годовых против 6.47% на предыдущей неделе и 7.09% годом ранее.

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