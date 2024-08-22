Индексы PMI Германии в августе сократились

Москва, 22 августа. /МФД-ИнфоЦентр, MFD.RU/

Согласно предварительному отчёту компании Markit, индекс деловой активности в производственном секторе (PMI Manufacturing) Германии в августе сократился до 42.1 против 43.2 в июле (пересмотрено с 42.6). Аналитики прогнозировали рост показателя до уровня 43.4.

Индекс деловой активности в сфере услуг страны (PMI Services) в августе сократился до 51.4 против 52.5 месяцем ранее (пересмотрено с 52.0). Аналитики прогнозировали значение показателя на уровне 52.3.