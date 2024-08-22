Индексы PMI Франции в августе изменились разнонаправленно

Москва, 22 августа. /МФД-ИнфоЦентр, MFD.RU/

Согласно предварительному отчёту компании Markit, индекс деловой активности в производственном секторе (PMI Manufacturing) Франции в августе снизился до 42.1 против 44.0 в июле (пересмотрено с 44.1). Аналитики прогнозировали значение показателя на уровне 44.4.

Индекс деловой активности в сфере услуг страны (PMI Services) в августе увеличился до 55.0 против 50.1 месяцем ранее (пересмотрено с 50.7). Аналитики прогнозировали значение показателя на уровне 50.2.