Анонс основных событий и данных макростатистики на четверг, 15 августа

Москва, 15 августа. /МФД-ИнфоЦентр, MFD.RU/
02:50 мск: ВВП Японии, предварительно;
02:50 мск: ВВП Японии, предварительно;
04:30 мск: Уровень занятости в Австралии;
04:30 мск: Уровень безработицы в Австралии;
05:00 мск: Объем промышленного производства в Китае;
05:00 мск: Розничные продажи в Китае;
05:00 мск: Объём инвестиций в основные средства в Китае;
05:00 мск: Пресс-конференция Национального Бюро по статистике Китая;
05:00 мск: Уровень безработицы в Китае;
07:30 мск: Объём промышленного производства в Японии, финальный отчет;
09:00 мск: ВВП Великобритании;
09:00 мск: ВВП Великобритании, предварительно;
09:00 мск: Объем производства в строительном секторе Великобритании;
09:00 мск: Товарный торговый баланс Великобритании;
09:30 мск: Совокупный индекс цен производителей и цен на импорт в Швейцарии;
15:30 мск: Оптовые продажи в Канаде;
15:30 мск: Розничные продажи в США за исключением продаж автомобилей;
15:30 мск: Розничные продажи в США;
15:30 мск: Еженедельный отчет по числу обращений за пособием по безработице в США;
15:30 мск: Индекс деловой активности в производственном секторе Нью-Йорка;
15:30 мск: Индекс деловой активности в производственном секторе Филадельфии;
15:30 мск: Цены на импорт в США;
16:15 мск: Коэффициент загрузки производственных мощностей в США;
16:15 мск: Объём промышленного производства в США;
17:00 мск: Товарно-материальные запасы компаний США;
17:00 мск: Индекс деловой активности на рынке жилья США от NAHB;
17:30 мск: Индекс опережающих экономических индикаторов Австралии;
17:30 мск: Еженедельный отчет EIA об изменении запасов природного газа в США;
20:10 мск: Выступление президента ФРБ Филадельфии Патрика Харкера;
23:00 мск: Чистый объём покупок долгосрочных ценных бумаг США;
N/A мск: Отчёт MBA о доле ипотечных кредитов с просроченными выплатами в США;
N/A мск: Прогноз ВВП Великобритании от NIESR;
N/A мск: Объём прямых иностранных инвестиций в Китай.