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mfd.ruНовостиФинансовые новости5 августа 2024 г.Анонс основных событий и данных макростатистики...
вчера 18:30

Анонс основных событий и данных макростатистики на вторник, 6 августа

Москва, 5 августа. /МФД-ИнфоЦентр, MFD.RU/

00:00 мск: Выступление президента ФРБ Сан-Франциско Мэри Дэли;

02:01 мск: Обзор розничных продаж в Великобритании от BRC;

02:30 мск: Средняя заработная плата в Японии;

02:30 мск: Расходы домохозяйств Японии;

06:35 мск: Аукцион по размещению 10-летних государственных облигаций Японии;

07:30 мск: Решение Резервного Банка Австралии по процентной ставке;

07:30 мск: Отчёт Резервного Банка Австралии по монетарной политике;

07:30 мск: Заявление Резервного Банка Австралии;

08:45 мск: Уровень безработицы в Швейцарии;

09:00 мск: Объём промышленных заказов в Германии;

09:30 мск: Розничные продажи в Швейцарии;

09:45 мск: Изменение числа рабочих мест в частном секторе Франции, предварительно;

11:30 мск: Индекс деловой активности в строительном секторе Великобритании;

12:00 мск: Розничные продажи в еврозоне;

15:30 мск: Торговый баланс Канады;

15:30 мск: Торговый баланс США;

N/A мск: Индекс экономического оптимизма в США (RCM/TIPP);

N/A мск: Аукцион по размещению 10-летних государственных облигаций Испании.

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