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mfd.ruНовостиФинансовые новости5 августа 2024 г.Компонента занятости индекса ISM Services США в...
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Компонента занятости индекса ISM Services США в июле выросла

Москва, 5 августа. /МФД-ИнфоЦентр, MFD.RU/

Согласно отчёту Института управления поставками (Institute for Supply Management, ISM), компонента занятости индекса деловой активности в сфере услуг США (ISM Services) в июле выросла до 51.1 пункта против 46.1 месяцем ранее.

Таким образом, индикатор вышел в область расширения, превысив пороговую отметку 50.0. Это указывает на повышение темпов найма сотрудников в сфере услуг США.

Сфера услуг США отвечает за создание более 2/3 ВВП страны. В сфере услуг работает порядка 80% трудоспособного населения США.

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