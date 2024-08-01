Курс доллара 85.7024   Курс евро 92.8291  
Мобильная версия  
18+
 

Поиск котировок:

Например: Газпром
mfd.ruНовостиФинансовые новости1 августа 2024 г.Анонс основных событий и данных макростатистики...
01.08.2024 18:30

Анонс основных событий и данных макростатистики на пятницу, 2 августа

Москва, 1 августа. /МФД-ИнфоЦентр, MFD.RU/

02:50 мск: Денежная база в Японии;

04:30 мск: Индекс цен производителей Австралии;

09:30 мск: Индекс потребительских цен в Швейцарии;

09:45 мск: Отчёт по исполнению госбюджета Франции;

09:45 мск: Объём промышленного производства во Франции;

10:00 мск: Изменение числа безработных в Испании;

10:30 мск: Индекс деловой активности в производственном секторе Швейцарии;

11:00 мск: Объём промышленного производства в Италии;

12:00 мск: Розничные продажи в Италии;

14:15 мск: Выступление члена Комитета по денежной политике Банка Англии Хью Пилла;

15:30 мск: Средняя почасовая заработная плата в США;

15:30 мск: Число рабочих мест вне сельскохозяйственного сектора США;

15:30 мск: Уровень безработицы в США;

17:00 мск: Объём фабричных заказов в США.

Другие новости

вчера
03:00
ЗАМОРОЗКА И ИСПОЛЬЗОВАНИЕ АКТИВОВ ЦЕНТРОБАНКОВ НАРУШАЮТ МЕЖДУНАРОДНОЕ ПРАВО – ЭКСПЕРТ ООН РИА НОВОСТИ
01.08.2024
21:04
Белоруссия хочет расширять свое присутствие на рынке нефтесервиса в РФ – компания
01.08.2024
19:02
КУРС ЮАНЯ ПО ИТОГАМ ТОРГОВ УПАЛ НА 6 КОП, ДО 11,78 РУБ – ДАННЫЕ МОСКОВСКОЙ БИРЖИ
01.08.2024
18:52
РОССИЙСКИЙ РЫНОК АКЦИЙ В ОСНОВНУЮ СЕССИЮ СНИЗИЛСЯ НА 0,24% - ДАННЫЕ МОСКОВСКОЙ БИРЖИ
01.08.2024
18:30
Анонс основных событий и данных макростатистики на пятницу, 2 августа
01.08.2024
18:15
Узбекистан сохранит во второй половине 2024 г стабильный экспорт в РФ - ЦБ страны
01.08.2024
17:53
Белоруссия создает в РФ 5 мультибрендовых центров продажи техники - минпром
01.08.2024
17:50
Расходы на строительство в США в июне сократились на 0.3%
01.08.2024
17:50
Ценовая компонента индекса ISM Manufacturing США в июле неожиданно выросла
© 2024 «МФД-ИнфоЦентр»
Все права защищены. Перепечатка материалов возможна только со ссылкой на mfd.ru.