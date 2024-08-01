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mfd.ruНовостиФинансовые новости1 августа 2024 г.Ценовая компонента индекса ISM Manufacturing СШ...
01.08.2024 17:50

Ценовая компонента индекса ISM Manufacturing США в июле неожиданно выросла

Москва, 1 августа. /МФД-ИнфоЦентр, MFD.RU/

Согласно отчёту Института управления поставками (Institute for Supply Management, ISM), компонента индекса деловой активности в обрабатывающем секторе США (ISM Manufacturing), указывающая на изменение цен в промышленности, в июле выросла до 52.9 против 52.1 месяцем ранее.

Таким образом, ценовая компонента по-прежнему превышает пороговую отметку 50 пунктов, отделяющую рост от спада, что указывает на сохраняющееся инфляционное давление.

Аналитики прогнозировали снижение показателя до 51.9.

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