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mfd.ruНовостиФинансовые новости1 августа 2024 г.Число повторных обращений по безработице в США ...
01.08.2024 15:43

Число повторных обращений по безработице в США достигло максимума за период с ноября 2021 года

Москва, 1 августа. /МФД-ИнфоЦентр, MFD.RU/

Согласно отчёту Минтруда США, число первичных обращений за пособием по безработице в США за неделю, окончившуюся 27 июля, составило 249 тыс., увеличившись на 14 тыс. по сравнению с предыдущей неделей.

Аналитики прогнозировали показатель на уровне 236 тыс.

Неделей ранее число первичных обращений составило 235 тыс.

Четырёхнедельная средняя по первичным обращениям повысилась на 2.5 тыс. по сравнению с пересмотренным показателем предыдущей недели и составила 238 тыс.

Число застрахованных, повторных обращений за пособием по безработице в США за неделю, окончившуюся 20 июля, увеличилось на 33 тыс. и составило 1.877 млн, достигнув максимального уровня с 27 ноября 2021 года. Показатель предыдущей недели пересмотрен с 1.851 млн. до 1.844 млн.

Четырёхнедельная средняя по повторным обращениям повысилась на 5.25 тыс. по сравнению с пересмотренным значением предыдущей недели и составила 1.857 млн, обновив максимальный уровень за период с 4 декабря 2021 года.

Общее число заявок от граждан США о получении каких-либо видов еженедельной помощи по безработице от муниципальных и федеральных властей, за неделю, окончившуюся 13 июля, сократилось на 31.45 тыс. и составило 1.94 млн. В аналогичный период 2023 года число заявок о получении государственной помощи по всем программам субсидий по безработице составляло 1.86 млн.

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