Анонс основных событий и данных макростатистики на вторник, 30 июля

Москва, 30 июля. /МФД-ИнфоЦентр, MFD.RU/
02:01 мск: Изменение цен в магазинах розничных компаний Великобритании - членов BRC;
02:30 мск: Уровень безработицы в Японии;
04:30 мск: Число выданных разрешений на новое строительство в Австралии;
08:30 мск: Потребительские расходы во Франции;
08:30 мск: ВВП Франции, предварительно;
10:00 мск: Экономический барометр Швейцарии от KOF;
10:00 мск: Индекс потребительских цен в Испании, предварительно;
10:00 мск: ВВП Испании, предварительно;
11:00 мск: ВВП Италии, предварительно;
11:00 мск: ВВП Германии, предварительно;
12:00 мск: ВВП еврозоны, предварительно;
16:00 мск: Индекс цен на дома S&P CoreLogic Case-Shiller в 20-ти крупнейших городах США;
16:00 мск: Индекс цен на дома в США;
17:00 мск: Индекс потребительского доверия в США от Conference Board;
17:00 мск: Число открытых вакансий на рынке труда США, за исключением сельскохозяйственной отрасли;
N/A мск: Аукцион по размещению 10-летних государственных облигаций Великобритании;
N/A мск: Аукцион по размещению 10-летних государственных облигаций Италии;
N/A мск: Индекс потребительских цен в Германии, предварительно.