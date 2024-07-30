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mfd.ruНовостиФинансовые новости30 июля 2024 г.Анонс основных событий и данных макростатистики...
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Анонс основных событий и данных макростатистики на вторник, 30 июля

Москва, 30 июля. /МФД-ИнфоЦентр, MFD.RU/

02:01 мск: Изменение цен в магазинах розничных компаний Великобритании - членов BRC;

02:30 мск: Уровень безработицы в Японии;

04:30 мск: Число выданных разрешений на новое строительство в Австралии;

08:30 мск: Потребительские расходы во Франции;

08:30 мск: ВВП Франции, предварительно;

10:00 мск: Экономический барометр Швейцарии от KOF;

10:00 мск: Индекс потребительских цен в Испании, предварительно;

10:00 мск: ВВП Испании, предварительно;

11:00 мск: ВВП Италии, предварительно;

11:00 мск: ВВП Германии, предварительно;

12:00 мск: ВВП еврозоны, предварительно;

16:00 мск: Индекс цен на дома S&P CoreLogic Case-Shiller в 20-ти крупнейших городах США;

16:00 мск: Индекс цен на дома в США;

17:00 мск: Индекс потребительского доверия в США от Conference Board;

17:00 мск: Число открытых вакансий на рынке труда США, за исключением сельскохозяйственной отрасли;

N/A мск: Аукцион по размещению 10-летних государственных облигаций Великобритании;

N/A мск: Аукцион по размещению 10-летних государственных облигаций Италии;

N/A мск: Индекс потребительских цен в Германии, предварительно.

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