Курс доллара 85.4100   Курс евро 93.1711  
Мобильная версия  
18+
 

Поиск котировок:

Например: Газпром

Наши продукты:
mfd.ruНовостиФинансовые новости26 июля 2024 г.Базовая инфляция в США в июне выросла на 0.2%
сегодня 15:37

Базовая инфляция в США в июне выросла на 0.2%

Москва, 26 июля. /МФД-ИнфоЦентр, MFD.RU/

Согласно отчёту Бюро экономического анализа Министерства торговли США, базовый ценовой индекс расходов на личное потребление (core PCE price index), один из ключевых индикаторов инфляции, рассматриваемых ФРС при формировании решения по процентной ставке, в июне вырос на 0.2% по сравнению с предыдущим месяцем.

Аналитики прогнозировали повышение показателя на 0.2%.

В мае базовая инфляция увеличилась на 0.1%.

В годовом сравнении индекс core PCE в июне вырос на 2.6%, как и в мае.

Головной ценовой индекс расходов на личное потребление в США (индекс PCE) в июне вырос на 2.5% в годовом сравнении против +2.6% в мае.

По сравнению с предыдущим месяцем головной индекс расходов на личное потребление вырос на 0.1% после нулевого изменения в мае.

Другие новости

сегодня
16:03
ЦБ РФ рассмотрит любые способы защиты инвесторов после запрета ЕК обмена активами
сегодня
15:55
ЦБ при необходимости может проводить операции по бюджетному правилу на внебиржевых торгах
сегодня
15:43
НАБИУЛЛИНА О ЗАПРЕТЕ ЕК ОБМЕНА АКТИВАМИ С РОССИЯНАМИ: БУДЕМ РАССМАТРИВАТЬ ЛЮБЫЕ МЕХАНИЗМЫ И СПОСОБЫ, ЧТОБЫ ЗАЩИТИТЬ ИНТЕРЕСЫ ИНВЕСТОРОВ РФ
сегодня
15:39
ЦБ РФ ЖДЕТ, ЧТО КОМПАНИИ БУДУТ РЕШАТЬ ПРОБЛЕМЫ С ПЛАТЕЖАМИ, РОССИЙСКИЕ ТОВАРЫ НУЖНЫ ДРУГИМ СТРАНАМ - НАБИУЛЛИНА
сегодня
15:37
Базовая инфляция в США в июне выросла на 0.2%
сегодня
15:37
Резкое повышение ставки нужно при рисках финстабильности, сейчас их нет - Набиуллина
сегодня
15:35
Личные доходы американских потребителей в июне увеличились на 0.2%, потребительские расходы выросли на 0.3%
сегодня
15:30
РОССИЯНЕ ПРОДОЛЖАТ ПОКУПАТЬ ЖИЛЬЕ, НО БОЛЕЕ УМЕРЕННЫМИ ТЕМПАМИ - НАБИУЛЛИНА
сегодня
15:26
Абсолютное большинство на заседании ЦБ поддержало повышение ставки до 18% - Набиуллина
© 2024 «МФД-ИнфоЦентр»
Все права защищены. Перепечатка материалов возможна только со ссылкой на mfd.ru.