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mfd.ruНовостиФинансовые новости26 июля 2024 г.Личные доходы американских потребителей в июне ...
сегодня 15:35

Личные доходы американских потребителей в июне увеличились на 0.2%, потребительские расходы выросли на 0.3%

Москва, 26 июля. /МФД-ИнфоЦентр, MFD.RU/

Согласно отчёту Бюро экономического анализа Министерства торговли США, личные доходы американских потребителей в июне выросли на 0.2% по сравнению с предыдущим месяцем после повышения на 0.4% в мае (пересмотрено с +0.5%).

Аналитики прогнозировали рост июньского показателя на 0.4%.

Реальные располагаемые доходы населения в прошлом месяце выросли на 0.1% после повышения на 0.3% в мае (пересмотрено с +0.5%).

Личные расходы американских потребителей в июне выросли на 0.3% по сравнению с предыдущим месяцем после повышения на 0.4% в мае (пересмотрено с +0.2%).

Аналитики ожидали увеличения потребительских расходов в июне на 0.3%.

Норма сбережений в июне составила 3.4% против 3.5% месяцем ранее.

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