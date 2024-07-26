Банк России увеличил ставку до 18%, повысил прогноз по инфляции и темпам роста ВВП в 2024 году

Москва, 26 июля. /МФД-ИнфоЦентр, MFD.RU/

Совет директоров Банка России в пятницу, 26 июля, принял решение повысить ключевую ставку на 200 базисных пунктов (б.п.) до 18.0% годовых.

Об этом сообщает Пресс-служба Банка России.

Аналитики прогнозировали повышение ставки до 17.0-18.0% с предыдущего уровня 16.0%.

В сопроводительном заявлении ЦБ РФ объяснил свои действия ускорением инфляции, что связано со значительным превышением спросом возможностей предложения. Банк России заявил, что для снижения инфляции требуется дополнительное ужесточение денежно-кредитной политики, а для возвращения инфляции к цели - существенно более жесткие денежно-кредитные условия, чем предполагалось ранее. Регулятор предупредил, что будет оценивать целесообразность дальнейшего повышения ключевой ставки на ближайших заседаниях.

В базовом сценарии Банк России повысил прогноз средней ключевой ставки в 2024 году до 16.9-17.4% (апрельский прогноз: 15.0-16.0%). С учетом того, что с 1 января по 28 июля текущего года средняя ключевая ставка равна 16.0%, с 29 июля до конца 2024 года средняя ключевая ставка прогнозируется в диапазоне 18.0-19.4% (ранее: 14.5-16.0%). Прогноз по ставке на 2025 год повышен до 14.0-16.0% (ранее: 10.0-12.0%), прогноз на 2026 год повышен до 10.0-11.0% (ранее: 6.0-7.0%), прогноз на 2027 год установлен на уровне 7.5-8.5%

Прогноз Банка России по инфляции на 2024 год существенно пересмотрен в сторону повышения - до 6.5-7.0% в сравнении с апрельским прогнозом 4.3-4.8%. С учетом проводимой денежно-кредитной политики Банк России ожидает, что годовая инфляция снизится до 4.0-4.5% в 2025 году (ранее: 4.0%) и будет находиться вблизи 4% в дальнейшем.

По данным ЦБ, во II квартале текущий рост цен с поправкой на сезонность составил в среднем 8.6% в пересчете на год (5.8% в предыдущем квартале). Рост инфляции произошел как за счет разовых, так и за счет устойчивых факторов. Показатель базовой инфляции с поправкой на сезонность во II квартале вырос в среднем до 9.2% в пересчете на год (6.8% в предыдущем квартале. К 22 июля годовая инфляция увеличилась до 9.0%, отражая в том числе индексацию с 1 июля тарифов на коммунальные услуги.

Инфляционные ожидания населения и участников финансового рынка продолжили расти. Ценовые ожидания предприятий в целом не изменились, но оставались высокими. Регулятор отметил, что повышенные инфляционные ожидания усиливают инерцию устойчивой инфляции.

Баланс рисков на среднесрочном горизонте смещен в сторону проинфляционных. Основные проинфляционные риски связаны с изменением условий внешней торговли (в том числе под влиянием геополитической напряженности), сохранением высоких инфляционных ожиданий, отклонением российской экономики вверх от траектории сбалансированного роста. Дезинфляционные риски в первую очередь связаны с более быстрым замедлением роста внутреннего спроса, чем ожидается в базовом сценарии.

По оценке ЦБ, денежно-кредитные условия продолжают ужесточаться. Ставки денежного рынка, кредитные, депозитные ставки и доходности ОФЗ существенно выросли, отражая в том числе ожидания участников рынка по июльскому решению по ключевой ставке и ее дальнейшей траектории. Высокие рыночные ставки поддерживают сберегательные настроения, но недостаточно сдерживают кредитование. В II квартале 2024 года кредитная активность оставалась высокой как в розничном, так и в корпоративном сегменте.

Вместе с тем регулятор ожидает возвращения к более сбалансированным темпам роста кредитования и дополнительного ужесточения кредитных условий в розничном сегменте в результате отмены с 1 июля льготной ипотеки и вступления в силу принятых ранее макропруденциальных мер.

По оценке ЦБ, во II квартале 2024 года российская экономика продолжила расти быстрыми темпами, ее перегрев сохраняется. Потребительская активность остается высокой на фоне существенного роста доходов населения, уверенных потребительских настроений, значительного инвестиционного спроса. Дефицит трудовых ресурсов продолжает нарастать. В этих условиях рост внутреннего спроса не приводит к соразмерному расширению предложения товаров и услуг, а в большей степени увеличивает издержки компаний и, как следствие, усиливает инфляционное давление.

Прогноз Банка России по росту ВВП в 2024 году повышен до 3.5-4.0% (ранее: 2.5-3.5%), на 2025 года понижен до 0.5-1.5% (ранее: 1.0-2.0%), на 2026 год понижен до 1.0-2.0% (ранее: 1.5-2.5%), на 2007 год установлен на уровне 1.5-2.5%.

Помимо прогноза по динамике ВВП и инфляции, Банк России пересмотрел другие параметры среднесрочного базового сценария на 2024-2027 г.г. В частности, регулятор ухудшил прогноз по экспорту и импорту на 2024 год. ЦБ ожидает сокращения объемов экспорта по сравнению с прошлым годом на 2.0% или сохранения неизменным (ранее: от -0.5 до +1.5%) и снижения импорта на 3.0-1.0% (ранее: рост на 1.0-3.0%).

Прогноз профицита платежного баланса на 2024 год пересмотрен в сторону повышения до 72 млрд с 50 млрд долларов, а прогноз торгового профицита пересмотрен до 135 млрд со 121 млрд долларов. Прогноз средней цены на нефть марки Brent на 2024 и 2025 г.г. оставлен без изменений на уровнях 85 и 80 долларов за баррель соответственно. Прогноз на 2026 год повышен до 75 долларов (ранее: 70 долларов), а на 2027 год установлен на уровне 70 долларов.

Прогноз потребительского спроса в России на текущий год пересмотрен в лучшую сторону. Как ожидается, расходы домохозяйств в 2024 году вырастут на 4.0-5.0% (ранее: +2.5-3.5%). Инвестиции в основной капитал, согласно прогнозу, в этом году могут вырасти на 7.0-9.0% (ранее: +3.0-5.0%)

Прогноз по приросту кредитования населения на 2024 год повышен до 10-15% (ранее: +7-12%). Ипотечное кредитование, по мнению ЦБ, в этом году вырастет на 7-12% (прогноз без изменений). Прогноз по расширению кредитования организаций на 2024 год пересмотрен до 10-15% (ранее: +8-13%).

Рост денежной массы в национальном определении, как ожидается, в 2024 году составит 12-17% (ранее: 10-15%), в 2025 году - 5-10% (без изменений), в 2026 году – 6-11% (без изменений), в 2027 году (6-11%).

7 августа Банк России опубликует резюме обсуждения ключевой ставки и комментарий к среднесрочному прогнозу.

Следующее заседание Совета директоров Банка России, на котором будет рассматриваться вопрос об уровне ключевой ставки, запланировано на 13 сентября 2024 года. Время публикации пресс-релиза о решении Совета директоров Банка России - 13:30 по московскому времени.