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mfd.ruНовостиФинансовые новости25 июля 2024 г.Число повторных обращений по безработице в США ...
вчера 15:42

Число повторных обращений по безработице в США за неделю уменьшилось на 9 тыс.

Москва, 25 июля. /МФД-ИнфоЦентр, MFD.RU/

Согласно отчёту Минтруда США, число первичных обращений за пособием по безработице в США за неделю, окончившуюся 20 июля, составило 235 тыс., сократившись на 10 тыс. по сравнению с предыдущей неделей.

Аналитики прогнозировали показатель на уровне 237 тыс.

Неделей ранее число первичных обращений составило 245 тыс., пересмотрено с 243 тыс.

Четырёхнедельная средняя по первичным обращениям повысилась на 0.25 тыс. по сравнению с пересмотренным показателем предыдущей недели и составила 235.5 тыс.

Число застрахованных, повторных обращений за пособием по безработице в США за неделю, окончившуюся 13 июля, уменьшилось на 9 тыс. и составило 1.851 млн. Показатель предыдущей недели пересмотрен с 1.867 млн. до 1.860 млн.

Четырёхнедельная средняя по повторным обращениям повысилась на 4.75 тыс. по сравнению с пересмотренным значением предыдущей недели и составила 1.854 млн, обновив максимальный уровень за период с 4 декабря 2021 года.

Общее число заявок от граждан США о получении каких-либо видов еженедельной помощи по безработице от муниципальных и федеральных властей, за неделю, окончившуюся 6 июля, выросло на 152.15 тыс. и составило 1.97 млн. В аналогичный период 2023 года число заявок о получении государственной помощи по всем программам субсидий по безработице составляло 1.91 млн.

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