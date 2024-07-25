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mfd.ruНовостиФинансовые новости25 июля 2024 г.Объём заказов на товары длительного пользования...
вчера 15:38

Объём заказов на товары длительного пользования в США в июне сократился на 6.6%

Москва, 25 июля. /МФД-ИнфоЦентр, MFD.RU/

Согласно предварительному отчёту Министерства торговли США, объём заказов на товары длительного пользования в США в июне сократился на 6.6% по сравнению с предыдущим месяцем.

Аналитики прогнозировали повышение головного показателя на 0.3%.

В мае объём заказов на товары длительного пользования вырос на 0.1%.

За исключением волатильной транспортной компоненты, объём заказов на товары длительного пользования в июне вырос на 0.5% по сравнению с предыдущим месяцем.

Аналитики прогнозировали повышение базового показателя на 0.2% после снижения на 0.1% в мае.

Ключевой индикатор бизнес-инвестиций - базовый объём заказов на товары длительного пользования, за исключением заказов на самолеты и военное оборудование, в июне вырос на 1.0% по сравнению с предыдущим месяцем после снижения на 0.9% в мае (пересмотрен с -0.6%).

Аналитики прогнозировали рост июньского показателя на 0.2%.

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