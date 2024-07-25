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mfd.ruНовостиФинансовые новости25 июля 2024 г.Анонс основных событий и данных макростатистики...
вчера 09:30

Анонс основных событий и данных макростатистики на четверг, 25 июля

Москва, 25 июля. /МФД-ИнфоЦентр, MFD.RU/

02:50 мск: Индекс цен на корпоративные услуги в Японии;

03:00 мск: Выступление президента США Джо Байдена;

11:00 мск: Индекс настроений в деловых кругах Германии Ifo;

11:00 мск: Денежная масса М3 в еврозоне;

13:00 мск: Баланс производственных заказов в Великобритании от CBI;

15:30 мск: ВВП США;

15:30 мск: Еженедельный отчет по числу обращений за пособием по безработице в США;

15:30 мск: Ценовой индекс ВВП США, предварительно;

15:30 мск: Объём заказов на товары длительного пользования в США за исключением транспортной компоненты;

15:30 мск: Объём заказов на товары длительного пользования в США;

16:00 мск: Индекс опережающих экономических индикаторов Китая;

16:00 мск: Индекс настроений в деловых кругах Бельгии;

17:30 мск: Еженедельный отчет EIA об изменении запасов природного газа в США;

18:00 мск: Выступление президента ЕЦБ Кристин Лагард;

N/A мск: Саммит стран G-20.

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