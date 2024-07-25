Анонс основных событий и данных макростатистики на четверг, 25 июля

Москва, 25 июля. /МФД-ИнфоЦентр, MFD.RU/
02:50 мск: Индекс цен на корпоративные услуги в Японии;
03:00 мск: Выступление президента США Джо Байдена;
11:00 мск: Индекс настроений в деловых кругах Германии Ifo;
11:00 мск: Денежная масса М3 в еврозоне;
13:00 мск: Баланс производственных заказов в Великобритании от CBI;
15:30 мск: ВВП США;
15:30 мск: Еженедельный отчет по числу обращений за пособием по безработице в США;
15:30 мск: Ценовой индекс ВВП США, предварительно;
15:30 мск: Объём заказов на товары длительного пользования в США за исключением транспортной компоненты;
15:30 мск: Объём заказов на товары длительного пользования в США;
16:00 мск: Индекс опережающих экономических индикаторов Китая;
16:00 мск: Индекс настроений в деловых кругах Бельгии;
17:30 мск: Еженедельный отчет EIA об изменении запасов природного газа в США;
18:00 мск: Выступление президента ЕЦБ Кристин Лагард;
N/A мск: Саммит стран G-20.