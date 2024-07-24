Продажи новых домов в США в июне сократились на 0.6% (расширенное сообщение)

Москва, 24 июля. /МФД-ИнфоЦентр, MFD.RU/

Согласно отчёту Министерства торговли США, продажи новых односемейных домов в США в июне сократились на 0.6% по сравнению с предыдущим месяцем и составили 617 тыс. домов в годовом исчислении в сравнении с 621 тыс. в мае (пересмотрено с 619 тыс.).

Аналитики прогнозировали, что в июне число проданных новых домов составит 639 тыс. в годовом исчислении.

По сравнению с июнем 2022 года продажи новых домов сократились на 7.4%.

В целом, в прошлом месяце было продано 53 тыс. новых домов против 56 тыс. в мае и 65 тыс. в апреле. Наибольшим спросом покупателей пользовались дома стоимостью от 300 тыс. до 399.9 тыс. (продано 15 тыс. домов), от 400 тыс. до 499.9 тыс. (12 тыс. домов), менее 300 тыс. долларов (9 тыс. домов), от 500 тыс. до 599.9 тыс. (7 тыс. домов), от 600 тыс. до 799.9 тыс. (6 тыс. домов), от 800 тыс. до 999.9 тыс. (2 тыс. домов), от 1 млн долл (3 тыс. домов).

Медианная цена проданного дома (median price) составила 417.3 тыс. долл против 407.1 тыс. в мае и 413.6 тыс. в апреле. В июне 2023 года медианная цена проданного дома составляла 417.6 тыс. долларов.

Средневзвешенная цена проданного дома (average price) составила 487.2 тыс. долл против 504.5 тыс. в мае и 499.2 тыс. в апреле. В июне 2023 года средневзвешенная цена проданного дома составляла 507.8 тыс. долларов.

Запасы предназначенных для продажи домов на конец июня составили 476 тыс. единиц против 472 тыс. в мае и 467 тыс. в апреле.

При текущем уровне цен и темпах продаж имеющиеся запасы новых односемейных домов могут быть реализованы за 9.3 месяца против 9.1 в мае и 7.7 в апреле.