Прогноз API: коммерческие запасы нефти в США на прошлой неделе сократились на 3.9 млн баррелей

Москва, 24 июля. /МФД-ИнфоЦентр, MFD.RU/

По данным института API, опубликованным накануне вечером, коммерческие запасы нефти в США за неделю, окончившуюся 19 июля, сократились на 3.9 млн барр., запасы бензина снизились на 2.8 млн барр., запасы дистиллятов уменьшились на 1.5 млн барр. Запасы нефти в хранилище Cushing, использующейся для поставок сорта WTI по фьючерсным контрактам, снизились на 1.6 млн барр.

Сегодня в 17:30 мск ожидается публикация отчёта Управления по энергетической информации (EIA) Минэнерго США с данными об изменении запасов нефти и нефтепродуктов в США на прошлой неделе.

Согласно прогнозу аналитиков, опрошенных The Wall Street Journal, коммерческие запасы сырой нефти в США на прошлой неделе сократились на 1.2 млн барр., запасы бензина уменьшились на 0.7 млн барр., запасы дистиллятов выросли на 1.1 млн барр.