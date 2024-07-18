Курс доллара 88.0872   Курс евро 96.3046  
Мобильная версия  
18+
 

Поиск котировок:

Например: Газпром
mfd.ruНовостиФинансовые новости18 июля 2024 г.Индекс опережающих экономических индикаторов СШ...
сегодня 17:09

Индекс опережающих экономических индикаторов США в июне снизился на 0.2%

Москва, 18 июля. /МФД-ИнфоЦентр, MFD.RU/

Согласно отчёту исследовательской компании Conference Board, индекс опережающих экономических индикаторов США в июне снизился на 0.2% по сравнению с предыдущим месяцем после сокращения на 0.4% в мае (пересмотрен с -0.5%).

Аналитики прогнозировали снижение июньского показателя на 0.3%.

Индекс опережающих экономических индикаторов рассчитывает усредненную динамику десяти экономических показателей, которые, как полагают эксперты, оценивают состояние экономики на ближайшие 3-6 месяцев.

За последние полгода индекс опережающих экономических индикаторов упал на 1.9%.

Другие новости

сегодня
18:07
АСВ и страховщики вкладов государств ЕАЭС создали сайт о защите депозитов
сегодня
17:58
ГАЗПРОМ ОБНОВИЛ РЕКОРД ЛЕТНИХ СУТОЧНЫХ ПОСТАВОК ГАЗА РОССИЙСКИМ ПОТРЕБИТЕЛЯМ, НОВЫЙ МАКСИМУМ В 700,4 МЛН КУБОВ БЫЛ ДОСТИГНУТ 17 ИЮЛЯ – КОМПАНИЯ
сегодня
17:41
Официальный курс юаня на пятницу - 12,02 руб, доллара - 87,88 руб, евро - 96,10 руб
сегодня
17:28
МИНИСТР ЭКОНОМИКИ СЛОВАКИИ СООБЩИЛА, ЧТО ОБСУДИЛА С ПОСЛОМ УКРАИНЫ ОГРАНИЧЕНИЯ НА ПОСТАВКИ НЕФТИ ИЗ РФ, НАДЕЕТСЯ НА РЕШЕНИЕ ВОПРОСА
сегодня
17:09
Индекс опережающих экономических индикаторов США в июне снизился на 0.2%
сегодня
16:38
Рубль плавно снижается к юаню в четверг
сегодня
16:14
Цыденов сообщил, что обсудил с Новаком вопрос увеличения электрогенерации в Бурятии
сегодня
16:08
Международные резервы РФ с 5 по 12 июля увеличились на 0,7%, до $601,3 млрд - ЦБ
сегодня
16:03
Число повторных обращений по безработице в США вновь обновило максимум за период с конца 2021 года
© 2024 «МФД-ИнфоЦентр»
Все права защищены. Перепечатка материалов возможна только со ссылкой на mfd.ru.