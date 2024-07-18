Москва, 18 июля. /МФД-ИнфоЦентр, MFD.RU/

Согласно отчёту исследовательской компании Conference Board, индекс опережающих экономических индикаторов США в июне снизился на 0.2% по сравнению с предыдущим месяцем после сокращения на 0.4% в мае (пересмотрен с -0.5%).

Аналитики прогнозировали снижение июньского показателя на 0.3%.

Индекс опережающих экономических индикаторов рассчитывает усредненную динамику десяти экономических показателей, которые, как полагают эксперты, оценивают состояние экономики на ближайшие 3-6 месяцев.

За последние полгода индекс опережающих экономических индикаторов упал на 1.9%.