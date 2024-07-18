Число повторных обращений по безработице в США вновь обновило максимум за период с конца 2021 года

Москва, 18 июля. /МФД-ИнфоЦентр, MFD.RU/

Согласно отчёту Минтруда США, число первичных обращений за пособием по безработице в США за неделю, окончившуюся 13 июля, составило 243 тыс., увеличившись на 20 тыс. по сравнению с предыдущей неделей.

Аналитики прогнозировали показатель на уровне 229 тыс.

Неделей ранее число первичных обращений составило 223 тыс., пересмотрено с 222 тыс.

Четырёхнедельная средняя по первичным обращениям повысилась на 1 тыс. по сравнению с пересмотренным показателем предыдущей недели и составила 234.75 тыс.

Число застрахованных, повторных обращений за пособием по безработице в США за неделю, окончившуюся 6 июля, увеличилось на 20 тыс. и составило 1.867 млн, обновив максимальный уровень за период с 27 ноября 2021 года. Показатель предыдущей недели пересмотрен с 1.852 млн. до 1.847 млн.

Четырёхнедельная средняя по повторным обращениям повысилась на 11.5 тыс. по сравнению с пересмотренным значением предыдущей недели и составила 1.851 млн, обновив максимальный уровень за период с 4 декабря 2021 года.

Общее число заявок от граждан США о получении каких-либо видов еженедельной помощи по безработице от муниципальных и федеральных властей, за неделю, окончившуюся 29 июня, сократилось на 27 тыс. и составило 1.82 млн. В аналогичный период 2023 года число заявок о получении государственной помощи по всем программам субсидий по безработице составляло 1.75 млн.