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mfd.ruНовостиФинансовые новости16 июля 2024 г.Цены на импорт в США в июне не изменились, цены...
вчера 15:41

Цены на импорт в США в июне не изменились, цены на экспорт уменьшились на 0.5%

Москва, 16 июля. /МФД-ИнфоЦентр, MFD.RU/

Согласно отчёту Министерства труда США, цены на импорт в США в июне не изменились по сравнению с предыдущим месяцем после сокращения на 0.2% в мае (пересмотрено с -0.4%).

Аналитики прогнозировали повышение показателя на 0.2%.

По сравнению с июнем 2023 года цены на импорт повысились на 1.6%.

Цены на экспорт из США в прошлом месяце снизились на 0.5% после сокращения на 0.7% в мае (пересмотрено с -0.6%).

По сравнению с июнем 2023 года цены на экспорт выросли на 0.7%.

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