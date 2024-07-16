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mfd.ruНовостиФинансовые новости16 июля 2024 г.Объём розничных продаж в США в июне не изменился
вчера 15:37

Объём розничных продаж в США в июне не изменился

Москва, 16 июля. /МФД-ИнфоЦентр, MFD.RU/

Согласно отчёту Министерства торговли США, объём розничных продаж в США в июне не изменился по сравнению с предыдущим месяцем.

Аналитики прогнозировали снижение показателя на 0.3% после повышения на 0.3% в мае (пересмотрено с +0.1%).

По сравнению с июнем 2023 года розничные продажи выросли на 2.3%.

За исключением продаж автомобилей и автозапчастей, объём розничных продаж в июне вырос на 0.4% после повышения на 0.1% месяцем ранее (пересмотрено с -0.1%).

Аналитики прогнозировали увеличение базовых продаж в июне на 0.1%.

В годовом сравнении объём розничных продаж, исключая продажи автомобилей, увеличился на 3.4%.

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