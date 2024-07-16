Анонс основных событий и данных макростатистики на вторник, 16 июля

Москва, 16 июля. /МФД-ИнфоЦентр, MFD.RU/
07:30 мск: Третичный индекс деловой активности в сфере услуг Японии;
12:00 мск: Торговый баланс Италии;
12:00 мск: Торговый баланс еврозоны;
12:00 мск: Индекс настроений в деловых кругах еврозоны ZEW;
12:00 мск: Индекс настроений в деловых кругах Германии ZEW;
15:15 мск: Число закладок новых домов в Канаде;
15:30 мск: Индекс потребительских цен в Канаде;
15:30 мск: Базовый индекс потребительских цен в Канаде;
15:30 мск: Розничные продажи в США за исключением продаж автомобилей;
15:30 мск: Розничные продажи в США;
15:30 мск: Цены на импорт в США;
17:00 мск: Товарно-материальные запасы компаний США;
17:00 мск: Индекс деловой активности на рынке жилья США от NAHB;
N/A мск: Саммит министров экономики и финансов Евросоюза.