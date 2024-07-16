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mfd.ruНовостиФинансовые новости16 июля 2024 г.Анонс основных событий и данных макростатистики...
вчера 09:30

Анонс основных событий и данных макростатистики на вторник, 16 июля

Москва, 16 июля. /МФД-ИнфоЦентр, MFD.RU/

07:30 мск: Третичный индекс деловой активности в сфере услуг Японии;

12:00 мск: Торговый баланс Италии;

12:00 мск: Торговый баланс еврозоны;

12:00 мск: Индекс настроений в деловых кругах еврозоны ZEW;

12:00 мск: Индекс настроений в деловых кругах Германии ZEW;

15:15 мск: Число закладок новых домов в Канаде;

15:30 мск: Индекс потребительских цен в Канаде;

15:30 мск: Базовый индекс потребительских цен в Канаде;

15:30 мск: Розничные продажи в США за исключением продаж автомобилей;

15:30 мск: Розничные продажи в США;

15:30 мск: Цены на импорт в США;

17:00 мск: Товарно-материальные запасы компаний США;

17:00 мск: Индекс деловой активности на рынке жилья США от NAHB;

N/A мск: Саммит министров экономики и финансов Евросоюза.

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