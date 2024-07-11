Анонс основных событий и данных макростатистики на пятницу, 12 июля

Москва, 11 июля. /МФД-ИнфоЦентр, MFD.RU/
01:30 мск: Индекс деловой активности в производственном секторе Новой Зеландии;
07:30 мск: Объём промышленного производства в Японии, финальный отчет;
09:00 мск: Индекс оптовых цен в Германии;
09:45 мск: Индекс потребительских цен во Франции, финал;
15:30 мск: Число выданных разрешений на строительство в Канаде;
15:30 мск: Базовый индекс цен производителей США;
15:30 мск: Индекс цен производителей США;
17:00 мск: Индекс потребительского доверия в США от университета Мичигана, предварительно;
17:00 мск: Компонента инфляционных ожиданий в индексе потребительского доверия в США от университета Мичигана, предварительно;
N/A мск: Ежеквартальный отчет Банка Англии о состоянии экономики;
N/A мск: Торговый баланс Китая;
N/A мск: Торговый баланс Китая в долларах США.