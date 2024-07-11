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mfd.ruНовостиФинансовые новости11 июля 2024 г.Инфляция в США в июне замедлилась, реальная зар...
вчера 15:38

Инфляция в США в июне замедлилась, реальная зарплата выросла на 0.4% к маю

Москва, 11 июля. /МФД-ИнфоЦентр, MFD.RU/

Согласно отчёту Бюро по статистике Министерства труда США, индекс потребительских цен в США (CPI) в июне снизился на 0.1% по сравнению с предыдущим месяцем.

Аналитики прогнозировали рост показателя на 0.1% после нулевого изменения в мае.

В годовом сравнении потребительская инфляция в США выросла на 3.0% против +3.3% в мае.

Аналитики прогнозировали повышение годового индекса CPI на 3.1%.

Базовый индекс потребительских цен (core CPI), из расчёта которого исключены цены на продукты питания и энергоносители, в июне вырос на 0.1%.

Аналитики прогнозировали повышение показателя на 0.2% после увеличения на 0.2% в мае.

В годовом сравнении базовая потребительская инфляция выросла на 3.3% против +3.4% месяцем ранее.

Аналитики прогнозировали годовой рост индекса core CPI на 3.4%.

Средняя реальная почасовая заработная плата в США в июне выросла на 0.4% по сравнению с предыдущим месяцем с учётом сезонных колебаний после повышения на 0.5% в мае.

В годовом сравнении реальная почасовая зарплата увеличилась на 0.8%.

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