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mfd.ruНовостиФинансовые новости11 июля 2024 г.Анонс основных событий и данных макростатистики...
вчера 09:30

Анонс основных событий и данных макростатистики на четверг, 11 июля

Москва, 11 июля. /МФД-ИнфоЦентр, MFD.RU/

02:01 мск: Баланс цен на дома в Великобритании RICS;

02:50 мск: Объём внутренних новых заказов на продукцию машиностроения в Японии, за исключением заказов на суда и коммунальное оборудование;

09:00 мск: Индекс потребительских цен в Германии, финал;

09:00 мск: ВВП Великобритании;

09:00 мск: Объем производства в строительном секторе Великобритании;

09:00 мск: Товарный торговый баланс Великобритании;

09:00 мск: Объём промышленного производства в Великобритании;

09:00 мск: Объём производства в обрабатывающей промышленности Великобритании;

11:30 мск: Отчёт Банка Англии о состоянии кредитного рынка Великобритании;

15:30 мск: Базовый индекс потребительских цен в США;

15:30 мск: Индекс потребительских цен в США;

15:30 мск: Индекс потребительских цен в США;

15:30 мск: Еженедельный отчет по числу обращений за пособием по безработице в США;

16:30 мск: Индекс опережающих экономических индикаторов Великобритании;

17:30 мск: Еженедельный отчет EIA об изменении запасов природного газа в США;

18:30 мск: Выступление президента ФРБ Атланты Рафаэля Бостика;

20:01 мск: Аукцион по размещению 30-летних государственных облигаций США;

21:00 мск: Отчёт об исполнении федерального бюджета США;

N/A мск: Прогноз ВВП Великобритании от NIESR.

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