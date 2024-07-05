Число рабочих мест вне с/х сектора США в июне выросло на 206 тыс. (расширенное сообщение)

Москва, 5 июля. /МФД-ИнфоЦентр, MFD.RU/

Согласно отчёту Министерства труда США, число новых рабочих мест вне сельскохозяйственного сектора США в июне выросло на 206 тыс.

Аналитики прогнозировали повышение показателя на 194 тыс.

Данные по числу рабочих мест за май пересмотрены с 272 тыс. до 218 тыс.

По результатам опроса около 400 тыс. предприятий число рабочих мест в частном секторе США в июне выросло на 136 тыс. Аналитики прогнозировали повышение показателя на 160 тыс.

В отчёте NFP говорится, что в прошлом месяце рост занятости был сконцентрирован в здравоохранении и социальной поддержке, строительстве и госсекторе.

В секторе здравоохранения и социальной поддержки число рабочих мест выросло на 82.4 тыс., в сфере частных образовательных услуг сократилось на 0.7 тыс., в сфере профессиональных и деловых услуг уменьшилось на 17 тыс.

Занятость в сфере организации досуга, ресторанном бизнесе и гостиничной отрасли выросла на 7 тыс., однако количество сотрудников в барах и ресторанах сократилось на 3.1 тыс. В розничной торговле число рабочих мест уменьшилось на 8.5 тыс., в оптовой торговле - выросло на 14.2 тыс. На предприятиях, оказывающих транспортные и складские услуги, состав рабочей силы расширился на 7.3 тыс.

Число сотрудников в финансовом секторе выросло на 9 тыс., в сфере информационных технологий – на 6 тыс. Занятость в секторе недвижимости (включая аренду и лизинг) расширилась на 1.1 тыс.

В строительном секторе число рабочих мест выросло на 27 тыс. после повышения на 16 тыс. в мае. В обрабатывающем секторе число рабочих мест сократилось на 8 тыс. после нулевого изменения месяцем ранее. В добывающем секторе число рабочих мест в целом не изменилось, однако занятость в сфере газо- и нефтедобычи расширилась на 1.3 тыс.

В государственном секторе число рабочих мест выросло на 70 тыс. по сравнению с предыдущим месяцем. В годовом сравнении число госслужащих увеличилось на 755 тыс. до 23.36 млн человек.

Уровень безработицы, рассчитываемый по результатам опроса 60 тыс. домохозяйств, в июне вырос на 0.1 процентного пункта (п.п) по сравнению с предыдущим месяцем и составил 4.1%. Аналитики прогнозировали сохранение показателя на отметке 4.0%. Официальный отчёт по уровню безработицы включает лишь тех граждан, которые занимаются активным поиском работы с полной занятостью. Число безработных за месяц выросло на 162 тыс. до 6.81 млн человек.

Число занятых, согласно опросам домохозяйств, в июне увеличилось на 116 тыс. до 161.2 млн. Число граждан, выведенных из состава рабочей силы, уменьшилось на 87 тыс. до 100.43 млн, численность рабочей силы среди гражданского населения выросла на 277 тыс. до 168.01 млн.

Уровень вовлечённости населения в состав рабочей силы (participation rate) вырос на 0.1 процентного пункта по сравнению с предыдущим месяцем и составил 62.6%. До начала пандемии - в феврале 2020 года показатель составлял 63.4%.

По сравнению с июнем 2023 года численность не учтённых в составе рабочей силы граждан выросла на 540 тыс. человек.

Число граждан, которые не могут найти работу на протяжении шести месяцев и более, в июне увеличилось с учётом сезонных колебаний на 166 тыс. до 1.52 млн, составив 22.2% от общего числа безработных против 20.7% месяцем ранее и 16.6% в июне 2023 года.

Число потерявших работу или завершивших временную работу сократилось на 44 тыс. по сравнению с предыдущим месяцем с учётом сезонных колебаний, составив 3.18 млн человек.

Число сотрудников, работающих полный рабочий день, уменьшилось на 28 тыс. до 133.24 млн. Число сотрудников с неполной занятостью расширилось на 50 тыс. до 28.05 млн.

Число сотрудников, работающих неполный день по экономическим причинам (не имеют возможности найти работу на полный день) сократилось на 199 тыс. до 4.22 млн.

Альтернативный индикатор уровня безработицы, в расчёт которого включаются граждане, не ищущие работу или занимающиеся её поиском время от времени, не изменился по сравнению с предыдущим месяцем и составил 7.4% с учетом сезонных колебаний. Годом ранее - в июне 2023 года альтернативный уровень безработицы составлял 6.9% с учётом сезонных колебаний.

Средняя продолжительность рабочей недели в июне составила 34.3 часа, не изменившись по сравнению с майским показателем.

Средняя почасовая заработная плата выросла до 35.00 долл против 34.90 долл месяцем ранее, увеличившись на 0.3%.

Аналитики прогнозировали повышение показателя на 0.3%.

В годовом сравнении средняя почасовая зарплата выросла на 3.9%.

Аналитики прогнозировали повышение зарплаты в годовом сравнении на 3.9%.

Средняя недельная заработная плата в июне повысилась до 1200.50 долл в сравнении с 1197.07 долл месяцем ранее.