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mfd.ruНовостиФинансовые новости5 июля 2024 г.Средняя продолжительность рабочей недели в США ...
вчера 15:40

Средняя продолжительность рабочей недели в США в июне не изменилась, рост почасовой зарплаты превысил прогноз

Москва, 5 июля. /МФД-ИнфоЦентр, MFD.RU/

Согласно отчёту Министерства труда США, средняя продолжительность рабочей недели в США в июне составила 34.3 часа, не изменившись по сравнению с майским показателем.

Средняя почасовая заработная плата выросла до 35.00 долл против 34.90 долл месяцем ранее, увеличившись на 0.3%.

Аналитики прогнозировали повышение показателя на 0.3%.

В годовом сравнении средняя почасовая зарплата выросла на 3.9%.

Аналитики прогнозировали повышение зарплаты в годовом сравнении на 3.9%.

Средняя недельная заработная плата в июне повысилась до 1200.50 долл в сравнении с 1197.07 долл месяцем ранее.

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