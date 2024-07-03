Число повторных обращений по безработице в США обновило максимум за период с ноября 2021 года

Москва, 3 июля. /МФД-ИнфоЦентр, MFD.RU/

Согласно отчёту Минтруда США, число первичных обращений за пособием по безработице в США за неделю, окончившуюся 30 июня, составило 238 тыс., увеличившись на 4 тыс. по сравнению с предыдущей неделей.

Аналитики прогнозировали показатель на уровне 235 тыс.

Неделей ранее число первичных обращений составило 234 тыс., пересмотрено с 233 тыс.

Четырёхнедельная средняя по первичным обращениям повысилась на 2.25 тыс. по сравнению с пересмотренным показателем предыдущей недели и составила 238.5 тыс.

Число застрахованных, повторных обращений за пособием по безработице в США за неделю, окончившуюся 22 июня, увеличилось на 26 тыс. и составило 1.858 млн, обновив максимальный уровень за период с 27 ноября 2021 года. Показатель предыдущей недели пересмотрен с 1.839 млн. до 1.832 млн.

Четырёхнедельная средняя по повторным обращениям повысилась на 16.75 тыс. по сравнению с пересмотренным значением предыдущей недели и составила 1.831 млн, обновив максимальный уровень за период с 4 декабря 2021 года.

Общее число заявок от граждан США о получении каких-либо видов еженедельной помощи по безработице от муниципальных и федеральных властей, за неделю, окончившуюся 15 июня, выросло на 20.9 тыс. и составило 1.77 млн. В аналогичный период 2023 года число заявок о получении государственной помощи по всем программам субсидий по безработице составляло 1.70 млн.