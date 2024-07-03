ADP: Число рабочих мест в частном секторе США в июне выросло на 150 тыс.

Москва, 3 июля. /МФД-ИнфоЦентр, MFD.RU/

Число рабочих мест в частном секторе США, согласно отчёту компании Automatic Data Processing (ADP), в июне выросло с учётом сезонных колебаний на 150 тыс.

Аналитики прогнозировали повышение показателя на 159 тыс.

В мае число рабочих мест увеличилось на 157 тыс., пересмотрено со 152 тыс.

Число рабочих мест на предприятиях малого бизнеса (1 – 49 сотрудников) в июне выросло на 5 тыс., на предприятиях среднего бизнеса (50 – 499 сотрудников) увеличилось на 88 тыс., в крупных компаниях (от 500 сотрудников) повысилось на 58 тыс.

В том числе количество рабочих мест на предприятиях сферы услуг выросло на 136 тыс., в сферах производства, добычи полезных ископаемых и строительства увеличилось на 14 тыс.

Отчёт ADP не включает оценку числа рабочих мест в государственном секторе США.

Данные по занятости от компании ADP часто рассматриваются как опережающий индикатор официального отчёта по рынку труда США (Non-farm payrolls, NFP), намеченного к публикации на пятницу, 5 июля.

Аналитики прогнозируют увеличение в рамках отчета NFP числа рабочих мест вне сельскохозяйственного сектора США в июне на 196 тыс. после расширения на 272 тыс. месяцем ранее.

Уровень безработицы в США, согласно консенсус-прогнозу, останется на отметке 4.0%, а средняя почасовая зарплата вырастет на 0.3% по сравнению с предыдущим месяцем.