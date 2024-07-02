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mfd.ruНовостиФинансовые новости2 июля 2024 г.Анонс основных событий и данных макростатистики...
сегодня 09:30

Анонс основных событий и данных макростатистики на вторник, 2 июля

Москва, 2 июля. /МФД-ИнфоЦентр, MFD.RU/

02:01 мск: Изменение цен в магазинах розничных компаний Великобритании - членов BRC;

02:50 мск: Денежная база в Японии;

04:30 мск: Протоколы предыдущего заседания Резервного Банка Австралии;

06:35 мск: Аукцион по размещению 10-летних государственных облигаций Японии;

10:00 мск: Изменение числа безработных в Испании;

11:00 мск: Уровень безработицы в Италии;

12:00 мск: Базовый индекс потребительских цен в еврозоне, предварительно;

12:00 мск: Индекс потребительских цен в еврозоне, предварительно;

12:00 мск: Уровень безработицы в еврозоне;

16:30 мск: Индекс деловой активности в производственном секторе Канады;

16:30 мск: Выступление президента ЕЦБ Кристин Лагард;

16:30 мск: Выступление председателя ФРС США Джерома Пауэлла;

17:00 мск: Число открытых вакансий на рынке труда США, за исключением сельскохозяйственной отрасли;

N/A мск: Исследование Wards: Продажи легковых автомобилей в США;

N/A мск: Индекс экономического оптимизма в США (RCM/TIPP).

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