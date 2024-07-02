Анонс основных событий и данных макростатистики на вторник, 2 июля

Москва, 2 июля. /МФД-ИнфоЦентр, MFD.RU/
02:01 мск: Изменение цен в магазинах розничных компаний Великобритании - членов BRC;
02:50 мск: Денежная база в Японии;
04:30 мск: Протоколы предыдущего заседания Резервного Банка Австралии;
06:35 мск: Аукцион по размещению 10-летних государственных облигаций Японии;
10:00 мск: Изменение числа безработных в Испании;
11:00 мск: Уровень безработицы в Италии;
12:00 мск: Базовый индекс потребительских цен в еврозоне, предварительно;
12:00 мск: Индекс потребительских цен в еврозоне, предварительно;
12:00 мск: Уровень безработицы в еврозоне;
16:30 мск: Индекс деловой активности в производственном секторе Канады;
16:30 мск: Выступление президента ЕЦБ Кристин Лагард;
16:30 мск: Выступление председателя ФРС США Джерома Пауэлла;
17:00 мск: Число открытых вакансий на рынке труда США, за исключением сельскохозяйственной отрасли;
N/A мск: Исследование Wards: Продажи легковых автомобилей в США;
N/A мск: Индекс экономического оптимизма в США (RCM/TIPP).