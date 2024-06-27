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mfd.ruНовостиФинансовые новости27 июня 2024 г.Анонс основных событий и данных макростатистики...
вчера 18:30

Анонс основных событий и данных макростатистики на пятницу, 28 июня

Москва, 27 июня. /МФД-ИнфоЦентр, MFD.RU/

02:30 мск: Базовый индекс потребительских цен в Токио;

02:30 мск: Уровень безработицы в Японии;

02:50 мск: Объём промышленного производства в Японии, предварительно;

04:00 мск: Выступление президента США Джо Байдена;

08:00 мск: Число закладок новых домов в Японии;

09:00 мск: Цены на импорт в Германии;

09:00 мск: Платёжный баланс Великобритании;

09:00 мск: ВВП Великобритании, финал;

09:00 мск: Бизнес-инвестиции в Великобритании, финал;

09:45 мск: Индекс потребительских цен во Франции, предварительно;

09:45 мск: Потребительские расходы во Франции;

10:00 мск: Экономический барометр Швейцарии от KOF;

10:00 мск: Индекс потребительских цен в Испании, предварительно;

10:55 мск: Изменение числа безработных в Германии;

12:00 мск: Индекс потребительских цен в Италии, предварительно;

13:00 мск: Выступление президента ФРБ Ричмонда Томаса Баркина;

15:30 мск: ВВП Канады;

15:30 мск: Ценовой индекс базовых расходов на личное потребление в США;

15:30 мск: Личные доходы потребителей в США;

15:30 мск: Личные расходы потребителей в США;

16:45 мск: Индекс деловой активности в производственном секторе региона Чикаго;

17:00 мск: Индекс потребительского доверия в США от университета Мичигана, финал;

17:00 мск: Компонента инфляционных ожиданий в индексе потребительского доверия в США от университета Мичигана, финал;

19:00 мск: Выступление управляющей ФРС Мишель Боумен.

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