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mfd.ruНовостиФинансовые новости27 июня 2024 г.Индекс незавершенных продаж на вторичном рынке ...
вчера 17:06

Индекс незавершенных продаж на вторичном рынке недвижимости США в мае снизился на 2.1%

Москва, 27 июня. /МФД-ИнфоЦентр, MFD.RU/

Согласно отчёту Национальной ассоциации риелторов США (NAR), индекс незавершенных продаж на вторичном рынке недвижимости США (подписанных, но неоплаченных контрактов на покупку жилья) в мае снизился на 2.7% по сравнению с апрельским показателем, составив 70.8.

Значение индекса на уровне 100 пунктов соответствует уровню сжатия рынка в 2001 году.

Аналитики прогнозировали повышение показателя на 0.6%.

По сравнению с маем 2023 года индекс упал на 6.6%.

Временной лаг между подписанием контракта на продажу дома и исполнением сделки обычно составляет от одного до двух месяцев. Таким образом, контракты по продаже домов, подписанные в мае, будут исполнены (в случае подтверждения их оплаты) в ближайшие четыре – восемь недель.

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