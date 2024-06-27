Число повторных обращений по безработице в США достигло максимума за период с ноября 2021 года

Москва, 27 июня. /МФД-ИнфоЦентр, MFD.RU/

Согласно отчёту Минтруда США, число первичных обращений за пособием по безработице в США за неделю, окончившуюся 22 июня, составило 233 тыс., сократившись на 6 тыс. по сравнению с предыдущей неделей.

Аналитики прогнозировали показатель на уровне 236 тыс.

Неделей ранее число первичных обращений составило 239 тыс., пересмотрено с 238 тыс.

Четырёхнедельная средняя по первичным обращениям повысилась на 3 тыс. по сравнению с пересмотренным показателем предыдущей недели и составила 236 тыс.

Число застрахованных, повторных обращений за пособием по безработице в США за неделю, окончившуюся 15 июня, увеличилось на 18 тыс. и составило 1.839 млн, достигнув максимального уровня с 27 ноября 2021 года. Показатель предыдущей недели пересмотрен с 1.828 млн. до 1.821 млн.

Четырёхнедельная средняя по повторным обращениям повысилась на 12.25 тыс. по сравнению с пересмотренным значением предыдущей недели и составила 1.816 млн, достигнув максимального уровня с 4 декабря 2021 года.

Общее число заявок от граждан США о получении каких-либо видов еженедельной помощи по безработице от муниципальных и федеральных властей, за неделю, окончившуюся 8 июня, выросло на 20.05 тыс. и составило 1.75 млн. В аналогичный период 2023 года число заявок о получении государственной помощи по всем программам субсидий по безработице составляло 1.70 млн.