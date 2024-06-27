Москва, 27 июня. /МФД-ИнфоЦентр, MFD.RU/

Согласно предварительному отчёту Министерства торговли США, объём заказов на товары длительного пользования в США в мае вырос на 0.1% по сравнению с предыдущим месяцем.

Аналитики прогнозировали снижение головного показателя на 0.1%.

В апреле объём заказов на товары длительного пользования вырос на 0.2% (пересмотрен с +0.6%).

За исключением волатильной транспортной компоненты, объём заказов на товары длительного пользования в мае снизился на 0.1% по сравнению с предыдущим месяцем.

Аналитики прогнозировали повышение базового показателя на 0.2% после роста на 0.4% в апреле.

Ключевой индикатор бизнес-инвестиций - базовый объём заказов на товары длительного пользования, за исключением заказов на самолеты и военное оборудование, в мае сократился на 0.6% по сравнению с предыдущим месяцем после повышения на 0.3% в апреле.

Аналитики прогнозировали рост майского показателя на 0.1%.