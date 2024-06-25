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mfd.ruНовостиФинансовые новости25 июня 2024 г.Индекс цен на жилую недвижимость в США Case-Shi...
сегодня 16:05

Индекс цен на жилую недвижимость в США Case-Shiller Composite-20 в апреле вырос на 7.2%

Москва, 25 июня. /МФД-ИнфоЦентр, MFD.RU/

Совокупный индекс цен на жильё S&P CoreLogic Case-Shiller, рассчитываемый для 20-ти крупнейших городов США, в апреле вырос на 0.4% с учетом сезонных колебаний по сравнению с предыдущим месяцем, повысившись на 7.2% по сравнению с аналогичным периодом 2023 года.

Аналитики прогнозировали повышение показателя на 7.3% в годовом сравнении после его роста на 7.4% в марте.

Совокупный индекс цен на жильё, рассчитываемый для 10-ти крупнейших городов США, в апреле вырос на 0.5% с учетом сезонных колебаний по сравнению с предыдущим месяцем и на 8.0% в годовом сравнении.

Общенациональный индекс цен на жильё в США в апреле по сравнению с предыдущим месяцем вырос на 0.3% с учетом сезонных колебаний, увеличившись на 6.3% по сравнению с аналогичным периодом 2023 года.

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