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mfd.ruНовостиФинансовые новости21 июня 2024 г.Анонс основных событий и данных макростатистики...
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Анонс основных событий и данных макростатистики на пятницу, 21 июня

Москва, 21 июня. /МФД-ИнфоЦентр, MFD.RU/

02:00 мск: Индекс деловой активности в производственном секторе Австралии, предварительно;

02:00 мск: Индекс деловой активности в сфере услуг Австралии, предварительно;

02:01 мск: Индекс потребительского доверия в Великобритании Gfk;

02:30 мск: Базовый индекс потребительских цен в Японии;

03:30 мск: Индекс деловой активности в производственном секторе Японии, предварительно;

09:00 мск: Розничные продажи в Великобритании;

09:00 мск: Чистые заимствования государственного сектора Великобритании;

10:00 мск: Выступление президента Бундесбанка Йоахима Нагеля;

10:15 мск: Индекс деловой активности в производственном секторе Франции, предварительно;

10:15 мск: Индекс деловой активности в сфере услуг Франции, предварительно;

10:30 мск: Индекс деловой активности в производственном секторе Германии, предварительно;

10:30 мск: Индекс деловой активности в сфере услуг Германии, предварительно;

11:00 мск: Индекс деловой активности в производственном секторе еврозоны, предварительно;

11:00 мск: Индекс деловой активности в сфере услуг еврозоны, предварительно;

11:30 мск: Индекс деловой активности в производственном секторе Великобритании, предварительно;

11:30 мск: Индекс деловой активности в сфере услуг Великобритании, предварительно;

15:30 мск: Розничные продажи в Канаде за исключением продаж автомобилей;

15:30 мск: Розничные продажи в Канаде;

15:30 мск: Индекс цен производителей Канады;

15:30 мск: Индекс цен на сырьевые материалы, приобретённые производителями Канады;

16:45 мск: Индекс деловой активности в производственном секторе США, рассчитываемый компанией Markit, предварительно;

16:45 мск: Индекс деловой активности в сфере услуг США, рассчитываемый компанией Markit, предварительно;

17:00 мск: Продажи домов на вторичном рынке недвижимости США;

17:00 мск: Индекс опережающих экономических индикаторов США;

17:30 мск: Еженедельный отчет EIA об изменении запасов природного газа в США;

N/A мск: Саммит министров экономики и финансов Евросоюза;

N/A мск: Объём прямых иностранных инвестиций в Китай.

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