Анонс основных событий и данных макростатистики на вторник, 18 июня

Москва, 18 июня. /МФД-ИнфоЦентр, MFD.RU/
12:00 мск: Индекс потребительского доверия в Новой Зеландии;
07:30 мск: Решение Резервного Банка Австралии по процентной ставке;
07:30 мск: Заявление Резервного Банка Австралии;
12:00 мск: Базовый индекс потребительских цен в еврозоне, финал;
12:00 мск: Индекс потребительских цен в еврозоне, финал;
12:00 мск: Индекс настроений в деловых кругах Германии ZEW;
12:00 мск: Индекс настроений в деловых кругах еврозоны ZEW;
15:30 мск: Розничные продажи в США за исключением продаж автомобилей;
15:30 мск: Розничные продажи в США;
16:15 мск: Объём промышленного производства в США;
16:15 мск: Коэффициент загрузки производственных мощностей в США;
17:00 мск: Товарно-материальные запасы компаний США;
17:00 мск: Выступление президента ФРБ Ричмонда Томаса Баркина;
17:30 мск: Индекс опережающих экономических индикаторов Австралии;
23:00 мск: Чистый объём покупок долгосрочных ценных бумаг США;
N/A мск: Саммит G7;
N/A мск: Объём прямых иностранных инвестиций в Китай.