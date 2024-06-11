Анонс основных событий и данных макростатистики на вторник, 11 июня

Москва, 11 июня. /МФД-ИнфоЦентр, MFD.RU/
02:50 мск: Денежная база М2 в Японии;
04:30 мск: Индекс настроений в деловых кругах Австралии;
09:00 мск: Изменение числа безработных в Великобритании;
09:00 мск: Уровень безработицы в Великобритании;
09:00 мск: Объём заказов на машиностроительное оборудование в Японии, предварительно;
13:00 мск: Индекс оптимизма в малом бизнесе США;
15:30 мск: Число выданных разрешений на строительство в Канаде;
16:30 мск: Индекс опережающих экономических индикаторов Великобритании;
20:01 мск: Аукцион по размещению 10-летних государственных облигаций США;
N/A мск: Денежная масса М2 в Китае;
N/A мск: Объём нового кредитования в Китае.