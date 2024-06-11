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mfd.ruНовостиФинансовые новости11 июня 2024 г.Анонс основных событий и данных макростатистики...
сегодня 09:30

Анонс основных событий и данных макростатистики на вторник, 11 июня

Москва, 11 июня. /МФД-ИнфоЦентр, MFD.RU/

02:50 мск: Денежная база М2 в Японии;

04:30 мск: Индекс настроений в деловых кругах Австралии;

09:00 мск: Изменение числа безработных в Великобритании;

09:00 мск: Уровень безработицы в Великобритании;

09:00 мск: Объём заказов на машиностроительное оборудование в Японии, предварительно;

13:00 мск: Индекс оптимизма в малом бизнесе США;

15:30 мск: Число выданных разрешений на строительство в Канаде;

16:30 мск: Индекс опережающих экономических индикаторов Великобритании;

20:01 мск: Аукцион по размещению 10-летних государственных облигаций США;

N/A мск: Денежная масса М2 в Китае;

N/A мск: Объём нового кредитования в Китае.

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