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mfd.ruНовостиФинансовые новости7 июня 2024 г.Анонс основных событий и данных макростатистики...
вчера 18:30

Анонс основных событий и данных макростатистики на понедельник, 10 июня

Москва, 7 июня. /МФД-ИнфоЦентр, MFD.RU/

02:50 мск: Объём банковского кредитования в Японии;

02:50 мск: Платёжный баланс Японии;

02:50 мск: ВВП Японии, финал;

08:00 мск: Индекс оценки текущей экономической ситуации в Японии Eco Watchers;

10:00 мск: Индекс потребительского доверия в Швейцарии;

11:00 мск: Объём промышленного производства в Италии;

11:30 мск: Индекс доверия инвесторов в еврозоне Sentix;

12:30 мск: Выступление президента Бундесбанка Йоахима Нагеля;

N/A мск: Объём нового кредитования в Китае;

N/A мск: Денежная масса М2 в Китае.

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